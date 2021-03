LUCELIA: Controle de Vetores/Zoonoses realizam ação de limpeza no ‘Salto Botelho’

Na manhã de sexta-feira, dia 19, a equipe do Controle de Vetores e Zoonoses realizou uma ação de limpeza em toda extensão do Salto Botelho, visando o combate das larvas de pernilongos e preservação ambiental.

Foi retirado da natureza grande volume de material inservível como garrafas, embalagens, plásticos e outros, que resultaram em dezenas de sacos de lixo, material esse que se encontrava nas margens e no entorno do Rio Aguapei.

O material coletado foi destinado a Cooperativa de Reciclagem de Lucélia.

No local, também aconteceu a soltura de peixes Guaru nas piscinas desativadas do antigo clube.

De acordo com a equipe, os peixes eliminam as larvas, consumindo-as de forma natural. Outra ação foi a aplicação de bioinseticida, larvicida biológico sem prejuízos ao meio ambiente em poças de água, que em período de chuvas se tornam mais frequentes.

As ações vêm de encontro aos cuidados e atenção que devemos ter no dia a dia, sempre estar atentos a recipientes que acumulam água, gerando entre outros problemas, a proliferação do mosquito da Dengue.

O setor alerta que os visitantes em freqüentadores do Salto Botelho, recolham seu lixo e preserve o Meio Ambiente.