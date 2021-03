MARIÁPOLIS: Saúde vacinou idosos e profissionais contra a Covid-19 e segue agora nas demais faixas etárias

Com base nos números passados ao Folha Regional nesta semana, a Secretaria de Saúde de Mariápolis vacinou até a última quarta-feira (17) um total de 285 pessoas contra a Covid-19.

Os dados revelam também a quantidade dividida por público: 204 idosos receberam o imunizante e 81 profissionais da saúde.

O levantamento traz ainda quantos destes tomaram a 1ª dose – 4 com 90 anos ou mais; 20 de 85 a 89 anos; 41 de 80 a 84 anos; 44 de 77 a 79 anos; e 45 de 75 e 76; além de 33 profissionais da saúde –, assim como aponta todos que já estão imunizados com a 2ª dose – 12 com 90 anos ou mais; 31 de 85 a 89 anos; 7 de 80 a 84 anos; além de 48 profissionais da saúde.

A Saúde Municipal ressalta que também segue o Programa Estadual de Imunização que estabelece as faixas etárias prioritárias para vacinação, preconizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Saúde que disponibilizam as doses do imunizante.