OSVALDO CRUZ: Prefeita anuncia novos leitos de enfermaria para pacientes com Covid-19 na Santa Casa

A prefeita de Osvaldo Cruz Vera Morena anunciou a abertura de novos leitos de enfermaria para pacientes com Covid-19. Novos quartos foram montados e de 12 o número de leitos subiu para 21.

Dos chamados leitos clínicos, inicialmente eram 8, depois foram para 12, já que 4 foram disponibilizados para a montagem de leitos de UTI’s.

De janeiro até agora o crescimento foi de 13 leitos para atender Osvaldo Cruz e cidades vizinhas.

Apesar de Osvaldo Cruz se manter em uma situação de contágio relativamente sob controle, cidades vizinhas como Sagres e Salmourão tiveram um aumento significativo no número de novos casos, o que levou à necessidade do crescimento de ocupações para pacientes com a Covid-19.

“Tudo o que podemos fazer para aumentar o número de leitos, foi feito. Porém a população deve tomar todos os cuidados necessários pois os mesmos serão insuficientes se os números de contaminados não diminuir”, disse a prefeita Vera durante sua “live” semanal na quinta-feira, 18.