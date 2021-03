Pazuello diz que fica no Ministério da Saúde até quarta-feira (24)

Após reunião no Palácio do Planalto, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello , disse que fica no cargo pelo menos até a próxima quarta-feira (24). Dessa maneira, a posse do novo ministro, Marcelo Queiroga , deve ficar apenas para quinta-feira (25). As informações são da jornalista Basília Rodrigues , da CNN Brasil .

O Ministério da Saúde informou que, até a data, Pazuello ainda deve fazer novos anúncios sobre a cobertura da vacinação da Covid-19.

Na reunião de hoje, estiveram presentes Queiroga, Pazuello e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Embora o novo ministro tenha tido o nome anunciado há uma semana, a posse dele não foi marcada formalmente. A expectativa era de que o evento ocorresse nesta terça-feira (23). Segundo os assessores da presidência, a demora tem a ver com os vínculos que Queiroga ainda não desfez com empresas e a entidade que ele presidia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia. O governo informou que ele assumirá a pasta quando não tiver mais relação com esses outros lugares.

Novos anúncios

Pazuello ainda pretende anunciar o início da vacinação de novos grupos antes de deixar a pasta, com a inclusão de duas categorias de classe, em um tipo de calendário especial.

O ministério também deve divulgar quais profissionais serão enquadrados ainda hoje. Até o momento, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, profissionais de saúde estão sendo vacinados.