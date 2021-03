Uma Breve História de Como o Futebol Brasileiro Começou

O futebol é um dos esportes mais populares do mundo e seu impacto tem sido realmente

impressionante. Muitos países se apaixonaram pelo esporte e decidiram ter sua própria equipe

nacional que pode competir com outras nações em nível internacional.

Um dos países que abraçaram o futebol de todo o coração é o Brasil. De fato, pode-se ver

facilmente o quanto eles incorporaram o esporte em sua cultura. Com seu intenso amor pelo

esporte, o país era conhecido por ser uma das nações mais apaixonadas pelo futebol. Sua

inegável paixão pelo esporte leva inevitavelmente a alguns dos melhores jogadores do mundo

que as pessoas adoram fazer uma aposta esportiva.

Quando se fala de futebol brasileiro, as pessoas pensam imediatamente em jogadores como

Neymar, Garrincha e Pelé. Dada a forma como o Brasil produziu essas grandes lendas do

futebol, vamos primeiro dar uma olhada em como o esporte começou no país

O nascimento do futebol brasileiro

Há muitas especulações sobre quem pode ter trazido primeiro o esporte para o país. No

entanto, entre inúmeras teorias, uma das mais factuais aponta para um homem chamado Charles Miller.

Nascido em 1874 no Brasil, ele estudou na Inglaterra e aprendeu o esporte lá.

Em 1894, ele voltou para o Brasil e levou para casa duas bolas de futebol e alguns livros de

regras com ele.

Nesse mesmo ano, a primeira partida de futebol foi disputada na Várzea do Carmo, em São

Paulo. Surpreendentemente, esse jogo acabou sendo um sucesso. Em agosto de 1898, o

primeiro time de futebol foi fundado na Associação Atlética Mackenzie College, em São Paulo.

O início da popularidade do futebol brasileiro

Foi após a criação do time de futebol que o esporte se tornou mais popular. Como resultado,

um estádio em São Paulo foi convertido para jogos de futebol em 1900. Esse estádio se

chamava o Velódromo Paulistano. Um ano depois, se formou o Campeonato Paulista. Essa liga

realizou jogos e teve seu primeiro campeonato em 1902.

O início da popularidade do futebol brasileiro

Foi após a criação do time de futebol que o esporte se tornou mais popular. Como resultado,

um estádio em São Paulo foi convertido para jogos de futebol em 1900. Esse estádio se

chamava o Velódromo Paulistano. Um ano depois, se formou o Campeonato Paulista. Essa liga

realizou jogos e teve seu primeiro campeonato em 1902.

A chegada do futebol profissional

Em 1933, o Brasil foi formalmente introduzido ao futebol profissional. Como já existiam vários

clubes de futebol no país, houve um conflito em relação a quem seriam os jogadores para a

Copa do Mundo. Apesar dos conflitos, todos eles haviam sido resolvidos após a Copa do

Mundo de 1934. Temporariamente, o esporte foi tratado pela Confederação Brasileira de

Esportes até a criação da Confederação Brasileira de Futebol, em 1980.

Visão geral

Agora que você sabe como o futebol brasileiro começou, você poderá apreciá-lo mais. Ao

saber como o esporte começou e se desenvolveu no país, as pessoas ficarão mais

impressionadas com sua paixão. Você perceberá que cada aposta esportiva que você fez por

elas valeu a pena