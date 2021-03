FLÓRIDA: Centro de Atendimento Covid-19 inicia atendimentos

A Prefeitura de Flórida Paulista através da Secretaria Municipal de Saúde, colocou em funcionamento o Centro de Atendimento Covid-19.

Instalado nas dependências da sede do Instituto Retribuir no Centro de Lazer, o Centro de Atendimento Covid-19 iniciou os atendimentos em caráter experimental visando desafogar o sistema municipal de saúde que engloba os postos de saúde, Santa Casa e o Centro de Saúde – “Postão”.

Segundo o secretário de saúde Aguinaldo Adelino Carvalho, a inciativa foi tomada após a “explosão de casos” da doença no município e servirá como um reforço para todo o sistema.



O médico floridense Dr. Wellington Cardoso será o responsável pelos atendimentos no Centro de Atendimento Covid-19 e a Secretaria Municipal de Saúde já busca a ampliação da equipe clinica.

Ainda segundo Aguinaldo, a Prefeitura está em fase de aquisição de testes, medicações e outros itens necessários para melhorar e aprimorar o atendimento a população.

Os atendimentos estão sendo realizados com agendamento prévio e será divulgado um número de telefone contando inclusive com o WhatsApp para que os pacientes possam falar com a equipe que atua no local.