FLÓRIDA: Tribunal de Contas emite parecer favorável as contas de 2019 da Prefeitura

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) emitiu parecer favorável a prestação de contas da administração financeira, orçamentária e patrimonial da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista referente ao exercício de 2019, sendo o terceiro ano do mandato anterior do prefeito Wilson Fróio Júnior.

No parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado foram verificados os seguintes resultados contábeis: aplicação no ensino 26,41%; recursos do Fundeb aplicados 100%; despesas com pessoal 51,29%; aplicação na Saúde 26,53% e execução orçamentária com superávit de 1, 93%.

Desta forma o Tribunal de Contas através do voto auditor substituto Josué Romero, do presidente Renato Martins Costa e do conselheiro Dimas Ramalho, emitiu parecer favorável as contas da Prefeitura de 2019.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o prefeito Fróio se mostrou bastante satisfeito com a aprovação das contas, ressaltando que o trabalho tem sido feito com muita responsabilidade, sendo atestado pelo Tribunal de Contas, sempre contando com o apoio da equipe de assessores e servidores municipais em geral.