OSVALDO CRUZ: Santa Casa enfrenta dificuldades com estoques de insumos

Desde o início da pandemia do coronavírus, hospitais públicos e privados sofrem com a falta de insumos para tratar pacientes. O cenário não é diferente no município Osvaldo Cruz.

O Diretor Administrativo da Santa Casa, Émerson Renato Bussola, afirmou que as empresas que vendem esses insumos não estão negociando, assim por falta de medicamentos as cirurgias eletivas foram canceladas, sendo realizadas apenas aquelas em casos emergenciais.

Por enquanto a Santa Casa municipal não está com falta de insumos, e sim dificuldade para compra. Com a quantidade de pacientes internados, o diretor explicou ter uma quantidade suficiente somente para 5 dias.

Em relação ao oxigênio há uma grande disponibilidade, sendo reposto em torno de quatro vezes durante a semana. Foi explicado também que todos os leitos da UTI estão sendo ocupados atualmente por munícipes de Osvaldo Cruz, Salmourão e Sagres.

“A situação é caótica em todos os sentidos, na questão de trabalho, equipamento, material. O que temos que fazer é um apelo para a população, porque o fato é gravíssimo e as pessoas precisam ter consciência e acreditar que a doença existe” disse o Diretor Administrativo.