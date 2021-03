Polícia Militar prende indivíduo com grande quantidade de maconha

Um indivíduo foi preso pela Polícia Militar no Jardim Brasilândia em Dracena nesta terça-feira (23) após denúncia de tráfico de entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, o flagrante ocorreu em um estabelecimento onde haviam dois indivíduos na parte externa e outros dois na parte interna.

Durante a abordagem foi localizada com o autor uma porção de maconha que estava em sua cintura.

Ao ser questionado, ele informou aos policiais que o entorpecente era para o seu consumo. Já com os demais indivíduos nada de ilícito foi encontrado.

No interior do estabelecimento foram localizadas uma balança de precisão, uma faca e rolo de papel filme. Na parte externa do local havia um caminho que levou os policiais até uma sacola que continha 32 porções de maconha, todas parecidas com a que o indivíduo portava no momento da abordagem.

Diante dos fatos ele foi conduzido para o Plantão Policial e permaneceu detido à disposição da Justiça.