Polícia Militar vê indivíduo andando com TV, o aborda e descobre furto em residência

Em patrulhamento pela Avenida Brasil em Osvaldo Cruz, policiais militares visualizaram o indivíduo (18 anos) pela Rua Alécio Romano carregando uma TV.

Abordado, nada de ilícito foi encontrado na busca pessoal, porém, questionado sobre a procedência do objeto alegou ser de propriedade de sua irmã.

Os policiais perguntaram onde morava a suposta irmã do autor que não sabendo informar sua residência, não conseguiu prosseguir com sua mentira e confessou ter furtado a referida TV em uma residência pela Rua XV de Novembro.



Em diligência, no local informado por ele, a residência foi encontrada toda revirada e com a porta da cozinha arrombada, onde de imediato a vítima que chegou no local, percebeu a falta da televisão e outros objetos.

O autor recebeu voz de prisão e permaneceu preso á disposição da Justiça.

Foram subtraídos pelo criminoso, além do televisor, um controle remoto para TV, um controle remoto, um aparelho de SKY, um tablet, um aparelho celular com o carregador e três frascos de perfumes; todos pertencentes à vitima.