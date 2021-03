SALMOURÃO: Lei que autoriza participação do Município em consórcio para compra de vacinas contra covid-19 é aprovada

Preocupada com a situação da covid-19 em Salmourão, definida como “extremamente delicada” pela equipe de saúde devido ao crescimento de casos, a prefeita interina Sônia Gabau (PSDB) encaminhou pedido de autorização à Câmara Municipal para integrar consórcio nacional para compra de vacinas contra a doença.

Devido ao empenho dos poderes Executivo e Legislativo, o Projeto de Lei nº 04/2021 foi aprovado por unanimidade e, agora, será regulamentado, possibilitando o início das tratativas para realização de uma das maiores ações de saúde da história da cidade, que é a imunização dos munícipes contra o coronavírus.

Conforme ressaltado pela prefeita Sônia, a saúde é uma das prioridades de sua gestão, e como exemplo deste empenho está a conquista de R$ 300 mil para o setor nos três primeiros meses de mandato. Os deputados estaduais destinaram os recursos para custeio da saúde, sendo R$ 200 mil de Mauro Bragato (PSDB) e R$ 100 mil de Dirceu Dalben (PL).

Agora com a aprovação do Projeto de Lei, os esforços são para a imunização de toda a população o quanto antes. Até segunda-feira (22), já haviam sido aplicadas 616 doses da vacina contra a covid-19.

“Devemos enaltecer o trabalho em conjunto de todos, somente uma Administração séria e preocupada com a saúde da população poderia se antecipar e conseguir as verbas para uma finalidade tão nobre, ou seja, logo no início desta gestão todas as medidas foram adotadas para conquistar junto ao Governo do Estado, por meio dos deputados, recursos tão importantes que atenderão toda a comunidade num momento extremamente delicado que estamos vivendo”, ressalta a gestora.

A prefeita Sônia Gabau demonstra, em poucos meses de trabalho à frente da Prefeitura de Salmourão, uma característica marcante que é a luta em favor de todos, pois, além de realizar um trabalho social extremamente importante, conquistou recursos para a área da saúde, possibilitando a aquisição de medicamentos, equipamentos e vacinas para a população.

“Em nome dos munícipes, parabenizo a prefeita Sônia por este trabalho maravilhoso que conta com o apoio de todos. Também agradecemos os vereadores que aprovaram o Projeto de Lei que autoriza a compra das vacinas em Regime de Urgência Especial”, agradece a secretária de Saúde, Luana Pravatto.