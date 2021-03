Colisão entre caminhões e carro deixa feridos

Dois homens ficaram gravemente feridos em um acidente entre dois caminhões e um carro no final da tarde desta terça-feira (23), na Rodovia Raposo Tavares, em Paranapanema (SP).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam em um caminhão que atingiu a traseira de outro, após o veículo da frente reduzir a velocidade. A batida ocorreu no quilômetro 229.

O caminhoneiro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave ao hospital do município. O passageiro do caminhão ficou preso às ferragens e também foi levado em estado grave à unidade médica.

O motorista do carro, que estava com outros dois passageiros, não conseguiu frear e bateu na traseira do segundo caminhão. O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital Dr. Léo Orsi Bernardes (HLOB), em Itapetininga (SP).