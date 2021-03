Cristiano, da dupla com Zé Neto, testou positivo para a Covid-19 há uma semana, mas teve que ser internado nesta quarta-feira (24) com complicações da doença. Segundo a assessoria de imprensa da dupla, o cantor está em um hospital em Rio Preto, no interior de São Paulo, e passa bem.

Segundo informações do jornalista Leo Dias, além de Cristiano, também foram contaminados a esposa do sertanejo, Paula Vaccari, seus dois filhos, Pietra e Cristiano, além da sogra do cantor, Cidinha Silva, que também está internada. Na quarta-feira passada Cristiano fez um desabafo em seu Instagram, anunciando que havia testado positivo para o novo coronavírus. “A Covid-19 chegou na minha família, infelizmente. A gente temia muito por esse momento”, disse ele.