FLÓRIDA: Idosos entre 69 a 71 anos serão vacinados a partir de quinta-feira

A partir de quinta-feira (25), idosos entre 69 e 71 anos já poderão procurar um dos pontos de vacinação de Flórida Paulista para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que ao todo foram destinadas 230 doses da vacina CoronaVac a esse público-alvo. Ainda segundo a pasta, todas as unidades básicas de saúde servirão como postos de vacina e funcionarão das 7h às 11h e das 13h às 16h.

A vacinação contra a Covid-19 começou no dia 22 de janeiro em Flórida Paulista, com a imunização em profissionais da saúde e idosos do Lar São Vicente de Paulo.

VACINÔMETRO

De acordo com o último balanço do Governo do Estado de São Paulo, atualizado nesta quarta-feira (24), 1.544 doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas no município.

Dessas, 1.148 correspondem a aplicações de primeira dose e 396 de segunda dose.

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

Centro de Saúde II “Dr. Antonio Giancursi”

Estratégia de Saúde da Família I “Nicolau Gerlack”

Estratégia de Saúde da Família II “José Carlos Machado”

Estratégia de Saúde da Família III “Roberto Florindo”

PAS do Distrito do Indaiá do Aguapeí

PSF do Distrito do Alto Íris