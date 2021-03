FLÓRIDA: Polícia Ambiental liberta aves e autua homem em R$ 3 mil

Hoje (24), durante patrulhamento pela área urbana da cidade de Flórida Paulista, uma equipe da Polícia Militar Ambiental constatou seis pássaros da fauna silvestre em cativeiro, sendo cinco pássaros da espécie coleiro papa capim e um bigodinho.

Em contato com o morador (um homem de 19 anos), o mesmo disse que capturou os pássaros e os mantinha em cativeiro a título de estimação.

Como não possuía autorização para manter as aves em cativeiro, foi elaborado um Auto de Infração Ambiental no valor de R$ 3.000,00 em desfavor do infrator por ter em cativeiro pássaro da fauna silvestre sem a autorização do órgão ambiental competente.

Por apresentarem estado bravio, os pássaros foram libertados em seu habitat natural.