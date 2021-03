FLÓRIDA: Sindicato vai implantar a “Feira do Produtor Rural”

O Sindicato Rural de Flórida Paulista deu na semana passada o primeiro passo para promover a valorização da agricultura familiar no município através da “Feira do Produtor Rural”.

Em evento promovido – mantendo o distanciamento e normas de segurança contra a Covid-19 – no auditório “Celso Scafi” na Secretaria de Educação, onde estiveram reunidos membros do Sindicato Rural de Flórida Paulista, o vice-prefeito Nei Gazola, vereador José Donizeti Guerlandi, secretários municipais, membros da Associação dos Produtores e convidados foi explanado o projeto pelo Instrutor do Senar Ed Carlo Secches de Mirassol e equipe do Sindicato Rural.

A iniciativa visa a realização de uma feira contando com a participação dos produtores rurais de Flórida Paulista a ser realizada em dia distinto da tradicional feira livre que acontece na sexta-feira onde os mesmos poderão efetuar a venda da produção agrícola produzida no município.

O projeto foi bastante elogiado e recebeu apoio, sugestões e o engajamento dos presentes.

O próximo passo, segundo o presidente do sindicato, Valdeir de Souza, será a sensibilização e apresentação aos produtores rurais verificando-se assim a adesão e confirmando a participação destes no projeto que contará com o apoio da Prefeitura Municipal.