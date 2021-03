Em pouco mais de duas horas, Polícia Militar captura três procurados pela Justiça

Num período de menos de três horas, nesta terça-feira, dia 23, a Polícia Militar de Quatá capturou três indivíduos que eram procurados pela justiça. As ocorrências foram registradas na Vicinal Antônio Farinasso (SPV-052) e na Rua Nicola Carone, entre as 15h26 e 17h44, pela equipe composta pelos policiais militares 1º sargento Queiroz, soldado Pereira e soldado Navarro.

Por volta das 15h26, os policiais, em posse de mandado de prisão em desfavor de um indivíduo por infração do artigo 157 parágrafo 2° do Código Penal, receberam informações que o procurado estava em um local na altura do quilômetro 15 da SPV-052. Os PMs foram ao local e localizaram e capturaram o indivíduo, que foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Quatá e permaneceu a disposição da justiça.

Menos de duas horas depois, por volta das 17h16, a mesma equipe, de posse de mandado de prisão civil contra um indivíduo, realizava patrulhamento pela Vicinal Antônio Farinasso e conseguiu localizar, na altura do quilômetro 01, o procurado, que foi abordado e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Quatá, onde permaneceu a disposição da justiça para cumprimento de 30 dias de prisão.

Fechando o dia com chave de ouro, os policiais militares 1º sargento Queiroz, soldado Pereira e soldado Navarro, em posse de mandado de prisão em desfavor de um indivíduo por infração do artigo 157 parágrafo 2° do Código Penal, realizaram patrulhamento pela Rua Nicola Carone e capturaram o procurado, que foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Quatá e ficou à disposição da justiça.