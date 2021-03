FLÓRIDA: Conseg estuda a implantação de rotatória próxima à Santa Casa

Está em estudo pelo Conselho Comunitário de Segurança de Flórida Paulista a implantação de uma rotatória próxima à Santa Casa de Misericórdia.

O local onde será desenvolvido o projeto está situado no encontro das avenidas 9 de Julho, XV de Novembro e rua José Firpo, onde há um intenso tráfego de veículos e com mais frequência nos horários de almoço, saída de serviço e aos finais de semana.

O pedido antigo dos moradores voltou a ser pauta das reuniões do Conseg tendo em vista a instalação de estabelecimentos comerciais naquela região da cidade e o futuro aumento do tráfego de veículos devido a breve entrega do novo conjunto habitacional em construção.

Um projeto será elaborado visando a melhor forma de implantar o dispositivo, alterando o trânsito naquele local e visando garantir ainda mais a segurança de motoristas e pedestres.

Acompanham o desenvolvimento do projeto por engenheiros do município, o delegado de polícia dr. Hilton Testi Renz, sargento PM Paulo D’Aquino e demais membros do Conseg.