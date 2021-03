Governo de SP prorroga fase emergencial da quarentena até 11 de abril

Entretanto, por conta da explosão de casos e do colapso no sistema de saúde, a gestão estadual decidiu ampliar o período das restrições.

“Nós esperamos, acreditamos que ao longo desse período vamos começar a observar uma redução progressiva no número de casos graves, consequentes tanto dessas medidas, como também do efeito protetor de toda a vacinação”, afirmou o coordenador do Centro de Contingência para Covid-19, o médico Paulo Menezes.

Escolas

De acordo com o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, as escolas permanecerão abertas para oferta de merenda e atendimento de alunos que não conseguem acompanhar o ensino a distância.

Na capital paulista, a Prefeitura de São Paulo ainda não esclareceu como ficará o retorno das aulas após o término do recesso na rede municipal. As aulas presenciais foram suspensas até o dia 1° de abril.

Para as empresas foi determinado o home office para as atividades administrativas dos setores não essenciais, e o governo recomendou o escalonamento do início do expediente para diminuir aglomerações no transporte público.