Mulher é autuada em R$ 3,5 mil pela Polícia Ambiental por maus tratos e transporte de papagaio

Ontem (25) uma equipe da Polícia Militar Ambiental foi acionada para apoiar uma equipe do Policiamento Territorial que havia abordado um veículo na Avenida Euclides da Cunha em Irapuru e era conduzido por uma mulher de 24 anos, sendo encontrado um papagaio verdadeiro.

Ao analisar as condições da ave foi constatado que além do transporte irregular a envolvida também havia realizado o corte das pontas das asas.

Diante dos fatos foram elaborados dois Autos de Infração Ambiental, sendo um por transportar espécime da fauna silvestre nativa no valor de R$ 500,00 e outro por praticar ato de maus tratos a animal silvestre no valor de R$ 3.000,00. Ao todo as autuações chegaram a R$ 3.500,00.

A ave foi apreendida e depositada na sede da Polícia Militar Ambiental em Presidente Prudente e será destinada ao APASS (Associação Protetora dos Animais Silvestres de Assis).