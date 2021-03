FLÓRIDA: Polícia Militar prende procurado pela Justiça

Um procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar de Flórida Paulista na tarde desta sexta-feira (26).

Segundo consta no boletim de ocorrência, cientes de que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de entorpecentes com condenação de cinco anos de reclusão, os policiais militares em serviço passaram a intensificar o patrulhamento com vistas ao mesmo.

Ele foi localizado próximo de sua casa e durante a abordagem, informou que não sabia sobre sua situação criminal.

Foi dada ciência do mandado de prisão e o mesmo foi levado para a Delegacia de Polícia onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência de captura de procurado.

Ele foi transferido para a Cadeia Pública de Adamantina e seria encaminhado para uma unidade prisional da região.