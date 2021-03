Polícia Civil descobre entrega de droga por correspondência e prende homem por agiotagem, posse de armas e tráfico

Diante disso, os policias civis realizaram o monitoramento nas proximidades do imóvel, na região central da cidade, a fim de efetuar a abordagem no momento em que o investigado recebesse a encomenda.

Em busca no interior da residência do suspeito, os agentes encontraram no quarto dele, sobre um guarda-roupas, uma balança de precisão. Ainda no mesmo cômodo, mas em cima de um cofre, os policiais encontraram um revólver de calibre 32 e, no interior do cofre, foi localizado outro revólver, de calibre 38, ambos municiados. Foram realizadas pesquisas sobre as armas, indicando que nenhuma delas possui registro formalizado.