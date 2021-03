Procurado por roubo é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE), efetuou, na sexta-feira (26), a prisão de um homem, de 19 anos, em virtude de um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Dracena. A captura do homem foi na residência dele, situada no distrito de Jaciporã, ele era procurado por ter cometido um roubo.

Agentes das Unidades Especializadas com a ordem de prisão em mãos, diligenciaram no distrito de Jaciporã com vistas a localizar e prender o indivíduo procurado, que foi encontrado em sua casa e não ofereceu resistência à prisão.

Após os trâmites cabíveis na especializada, A.M.B., 19 anoso foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficou à disposição da Justiça.

Denúncias anônimas sobre pessoas foragidas ou procuradas da Justiça podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, pelo fone (18) 3821 3753, da Delegacia de Investigações Gerais. O sigilo e o anonimato são garantidos.