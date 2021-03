FLÓRIDA: Santa Casa ressalta apoio da Prefeitura e diz que Covid “tirou a estabilidade” do hospital

Tendo em vista as várias polêmicas, boatos e comentários gerados em redes sociais e outros meios após a veiculação de uma matéria em que a Santa Casa de Flórida Paulista pediu doações e a colaboração e que foi alvo de questionamentos diversos, a reportagem do jornal e site Folha Regional entrevistou o seu provedor, José Arlindo Rafael – popular “Zezão”.

Questionado sobre o relacionamento da Santa Casa com a Prefeitura, Zezão foi claro ao afirmar que “não poderia ser melhor e que o hospital que é independente e gerido por um grupo de pessoas voluntárias, sempre teve o apoio incondicional tanto da Prefeitura quanto dos clubes de serviços e outros importantes parceiros da comunidade floridense”.



Zezão também destacou que a necessidade de doações para a Santa Casa surgiu devido ao grande número de atendimentos, internações e outros procedimentos relacionados ao Covid-19 e que o hospital teve a instabilidade tirada neste momento pandêmico, já que o aumento de atendimento fez com que suas despesas subissem e chegassem em um ponto que os repasses mensais de R$ 154 mil realizados pela Prefeitura e os R$ 48.602,52 feitos pelo SUS se tornassem praticamente insuficientes para garantir o seu funcionamento, colocando a Irmandade e todos os colaboradores em estado de alerta.

“Neste ano de 2021, a Prefeitura por meio de convênio firmado com a Santa Casa, deverá repassar à entidade R$ 1.848.000,00 divididos em parcelas de R$ 154 mil, ou seja, a administração têm feito a sua parte para garantir as portas abertas 24 horas para a população e ainda o atendimento de urgência e emergência, consultas, internações e outros procedimentos”, frisou Zezão.



VERBA EXTRA PARA OXIGÊNIO

Um balanço feito pela Santa Casa a pedido do jornal e site Folha Regional, revelou que os gostos com oxigênio durante o ano de 2020 foi de aproximadamente R$ 2.400 por mês.

Já neste mês de março, o custo da manutenção do oxigênio na unidade ultrapassou os R$ 64 mil, portanto, em um mês gastou mais do que foi gasto o ano inteiro em 2020.



Outro dado importante solicitado por nossa reportagem, foi do custo gerado com a internação de um paciente pelo período de um dia na Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista, que hoje gira em torno dos R$ 2.500,00; sem contar os casos em que é necessária a contratação de ambulância UTI Móvel para a realização de transferências.

Por conta do aumento da demanda dos serviços para tratamento dos pacientes acometidos pela Covid-19, após tratativas com o prefeito Wilson Fróio Júnior, foi aprovada a liberação de uma verba de R$ 28.000 para este mês, podendo chegar até 52.000,00, para despesas com oxigênio nos meses subsequentes, dependendo da demanda. Desta forma, além dos R$ 154 mil destinados pela Prefeitura mensalmente, será enviada ainda esta verba adicional, totalizando este mês R$ 182 mil que serão destinados pela administração municipal para o hospital floridense.



“Acontece que, atualmente, diante da pandemia do Coronavírus, as despesas saíram controle e o hospital não pode parar de atender os pacientes. É relevante, neste momento difícil que o mundo está passando, termos bom senso e nos unir na busca de soluções para o bem comum; por fim, temos que agradecer profundamente a todos os colaboradores da Santa Casa, que tem trabalhado incansavelmente para o atendimento aos pacientes. Agradecemos, também, ao Prefeito Wilson Fróio Júnior que tem demonstrado preocupação quanto ao atendimento à população neste momento difícil e dado todo apoio à Santa Casa”, agradeceu o provedor José Arlindo Rafael.

Vale destacar que aqueles que queiram ajudar a Santa Casa financeiramente, podem efetuar depósitos bancários na seguinte conta:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FLÓRIDA PAULISTA

CONTA POUPANÇA: 10.5643-3

AGÊNCIA: 0920-2

BANCO: 1 – Banco do Brasil

Também estão sendo aceitas doações de alimentos, produtos de limpeza e higiene e outros itens.