JUNQUEIRÓPOLIS: Empresários dos Distritos Industriais III e IV recebem ordem de serviço para iniciarem construções

A diretoria do Comércio, Indústria e Agronegócio de Junqueirópolis, através do diretor Josemar de Souza e o coordenador Luiz Henrique Pelegrinelli, estão visitando os empresários para entregar as ordens de serviço aos vencedores das concorrências licitatórias para os terrenos dos Distritos Industriais III e IV, que ainda não iniciaram suas edificações, iniciem as obras no prazo de trinta dias do recebimento da notificação.

O empresário Jairo Lopes recebeu os representantes da prefeitura de Junqueirópolis e confirmou o início da obra estrutural de sua empresa INGENIU Engenharia para os próximos dias.