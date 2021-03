DRACENA: Em operação contra a Covid-19, militares do Exército Brasileiro iniciam desinfecção de locais públicos com álcool e cloro

Militares do Comando Conjunto Sudeste (CCSE) farão a desinfecção de diversos locais de grande circulação de pessoas em Dracena, entre os dias 30 de março e 1º de abril, segundo informou o Exército Brasileiro nesta segunda-feira (29).

A tropa, composta por militares do 37º Batalhão de Infantaria Leve (37º BIL) do Exército Brasileiro, que tem sede em Lins (SP), utilizará uma solução à base de cloro, além de álcool 70%, para descontaminar os ambientes.

Mais de 15 lugares serão higienizados, entre os quais estão hospitais, o Terminal Rodoviário de Dracena, a Secretaria Municipal de Educação, unidades de saúde e vias públicas.

As desinfecções integram a Operação Covid-19, do Ministério da Defesa, conforme o Exército Brasileiro explicou. Instituída pela Diretriz Ministerial nº 6, de 18 de março de 2020, a operação ativou dez Comandos Conjuntos em apoio aos órgãos de saúde e de segurança pública no combate ao novo coronavírus.

Nesta terça-feira (30), o local de partida dos militares vai ser o Tiro de Guerra de Dracena, na Vila Lucélia, onde estarão concentrados, às 9h30.