FLÓRIDA: Com medidas da Saúde e a ajuda da população, números da Covid-19 começam a cair no município

Com as medidas tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde em um protocolo mais rígido no enfrentamento da Covid-19 em Flórida Paulista e a colaboração da população, os números da doença começaram a cair no município.

É o que aponta o boletim epidemiológico emitido hoje (30) pela Secretaria Municipal de Saúde que apontou os seguintes números:

TOTAL DE NOTIFICAÇÕES: 3.661

PACIENTES QUE TIVERAM EXAMES COM RESULTADO NEGATIVO: 2.873

PACIENTES RECUPERADOS DA DOENÇA: 630

PACIENTES EM TRATAMENTO: 94

PACIENTES ACOMPANHADOS /SUSPEITOS: 48

INTERNADOS: 11 sendo 8 em Flórida Paulista e 3 em unidades de saúde da região

ÓBITOS: 16 (Flórida Paulista passou dos 15 para 16 óbitos em decorrência da doença, após um floridense que faleceu em São Paulo ser foi sepultado na Cidade Amizade entrando assim para as estatísticas do município).



Na semana anterior, quando o último boletim foi divulgado (25/3), os números estavam em alta com 74 suspeitos; 15 internados e 113 pessoas em tratamento contra a doença. Naquela ocasião, também era registrada a superlotação da Santa Casa de Misericórdia, colocando em alerta os órgãos de saúde.

“Tal notícia gera um pouco de alívio e acende uma luz no túnel, mas não é motivo para relaxar e sim para que sejam mantidos e ampliados os cuidados”, alerta secretário de saúde Aguinaldo Adelino Carvalho.