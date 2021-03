FLÓRIDA: De forma virtual, comunidade pode participar das celebrações da Semana Santa

Com a celebração de Domingo de Ramos, foi aberta a programação especial preparada pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista para a “Semana Santa”.

Realizada totalmente de forma virtual, com transmissão ao vivo pelo facebook da paróquia, a programação seguiu ontem (29) com a meditação do Terço Doloroso as 18h30.

A programação seguirá sendo realizada durante toda a semana e será finalizada no domingo (4) com a celebração da Páscoa.



FIQUE POR DENTRO E PARTICIPE:

Meditação da Via Sacra

Terça-feira (30) às 18h30



Meditação das Sete Dores de Maria

Quarta-feira (31) às 18h30

Celebração da Ceia do Senhor

Quinta-feira (1) às 18h30



Vigília Eucarística

Das 20h de 1/3 até às 15h de sexta-feira, 2

Paixão do Senhor

Sexta-feira da Paixão (2), às 15h



Vigília Pascal

Sábado de Aleluia (3), às 18h30



Celebração da Páscoa do Senhor

Domingo de Páscoa (4), às 8h

“Neste tempo de igreja doméstica, somos todos convidados a reunir aqueles que moram conosco para juntos celebrarmos os passos da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo sacrificado para salvar a humanidade. Aqueles que puderem, acompanhem pelas redes sociais e participem mesmo que de forma remota”, convidou o padre José Ribeiro.