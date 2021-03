Internados no mesmo hospital, pai e filha morrem de Covid com diferença de um dia

Segundo o boletim da prefeitura, Gisele começou a sentir os sintomas da Covid no dia 2 de março, foi internada no dia 9 e acabou morrendo no sábado (27). Já Oliveiro deu entrada no hospital no dia 22 de março e morreu neste domingo (28).

Ainda de acordo com a prefeitura, os dois tinham comorbidades. Pai e filha tinham o diagnóstico de doença cardiovascular, diabetes e obesidade.

O marido de Gisele, Christian Zanella, se despediu da esposa e do sogro em postagem no seu perfil no Facebook.

Nas mensagens, escreveu que o sogro era como um pai para ele e que pai e filha seriam mais “uma estrela a brilhar no céu”.