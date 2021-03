SALMOURÃO: Prefeitura inicia reforma de centro comunitário para instalação de empresa

Mesmo com o comando interino da Prefeitura de Salmourão, a prefeita Sônia Gabau (PSDB) busca desenvolver ações permanentes que melhoram a vida da população. E um dos eixos de trabalho é a busca pela geração de emprego e renda.

Além de cursos de qualificação profissional, como o Via Rápida, que abriu vagas para os salmourenses, a atual gestão municipal almeja novas oportunidades.

Desta forma a Prefeitura também iniciou articulação para viabilizar a instalação de empresa de cadeiras no centro comunitário de Salmourão, sendo que as obras de adequação no local já estão sendo realizadas.

Em paralelo, a prefeita Sônia Gabau articula com a empresa o melhor modelo de gestão: associação ou cooperativa.

O intuito é, além de gerar novos empregos e renda para população, garantir condições ideais de serviço aos futuros trabalhadores.

“É uma empresa conceituada da região, que instalará a parte de acabamento em nossa cidade. Estamos dando todo o apoio em benefício dos salmourenses. Até 50 postos de trabalho poderão ser abertos”, destaca a prefeita Sônia Gabau.