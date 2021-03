Governo de SP anuncia compra de 2 mil cilindros de oxigênio para o estado

O governo de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (31), durante coletiva de imprensa, a compra de 2 mil cilindros de oxigênio que serão destinados aos municípios do estado. Segundo o governador João Doria (PSDB), a distribuição dos cilindros vai começar ainda na tarde desta quarta-feira.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, também foram adquiridos mil concentradores, que são tanques do oxigênio menores, que podem ser transportados com o paciente. Ainda de acordo com a secretária, os cilindros foram adquiridos de fornecedores locais. Já os concentradores foram comprados por de uma empresa de Atlanta, nos Estados Unidos.

Nesta última terça-feira (30), um levantamento do Conselho Municipal de Secretários da Saúde mostrou que 120 cidades do estado de SP estão com abastecimento de oxigênio em situação crítica e solicitaram, em documento encaminhado ao governo estadual, mais cilindros do insumo.

De 26 cidades da região metropolitana de São Paulo, 20 enfrentam o aumento da demanda de oxigênio. Dessas, oito aumentaram o consumo entre 20% e 50% e outras oito cidades registraram o aumento de mais de 50%.

A cidade de Guarulhos registrou o maior aumento do consumo do insumo no estado, com 400%, seguida pela capital paulista com aumento de 300% no consumo de oxigênio.