Vacina contra Covid-19: SP alcança marca de mais de 6 milhões de doses aplicadas

O estado de São Paulo já aplicou, até a publicação desta reportagem, 6.068.170 doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Os números são do ‘Vacinômetro’, do governo do estado.

Deste total, 4.550.325 tomaram, até o momento, apenas a 1° dose do imunizante, enquanto 1.517.845 já tomaram a segunda dose, e tem, portanto, a imunização completa contra a Covid-19.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o estado de São Paulo tem uma população estimada de 46.289.333 pessoas.

Campanha de imunização

O governo do estado de São Paulo antecipou, para esta sexta-feira (2), o início da vacinação de idosos de 68 anos nas unidades de saúde e nos postos drive-thru do estado.

Mais doses

Nesta quarta-feira (31) ocorreu a liberação de mais 3,4 milhões de doses da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus para uso em todo o país. Somente essa semana foram entregues 8,4 milhões ao PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde.