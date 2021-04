Autor confesso de homicídio já está sob custódia policial e segunda vítima segue em estado grave

Um crime bárbaro que chocou, não só a cidade de Parapuã, mas também toda região. Duas irmãs foram agredidas com pauladas pelo inquilino de uma propriedade delas, ao tentarem que ele deixasse o local.

Uma das irmãs, uma taxista morreu pouco após dar entrada no Hospital de Parapuã, a outra segue lutando pela vida, internada na Santa Casa de Osvaldo Cruz em estado gravíssimo.

O autor confesso do crime brutal foi preso pelos policiais militares de Parapuã após capotar o carro da vítima, já foi levado para Central de Polícia Judiciária de Tupã, após passar por atendimento médico devido aos ferimentos sofridos no capotamento. A Polícia Civil já iniciou trabalhos de investigação para determinar a motivação do crime e manutenção da prisão do autor, que será encaminhado para audiência de custódia, e possivelmente será remetido ao sistema penitenciário.

Veja os detalhes do crime

No final da manhã desta sexta-feira um homem em um veículo Ônix acabou capotando o carro em uma estrada vicinal em Parapuã. As primeiras pessoas que chegaram no local perceberam que o homem estava com várias marcas de sangue pelo corpo, mas não apresentava ferimentos.

Deste modo a Polícia Militar de Parapuã foi acionada, e o homem acabou afirmando para populares que havia matado duas mulheres em um sítio.

Com a chegada dos policiais militares o caso começou a ser esclarecido. Imediatamente uma equipe da Polícia Militar foi até a chácara onde o motorista do carro havia “matado” as duas mulheres. Chegando no local foram encontradas duas irmãs com vários ferimentos, e rapidamente foi acionado Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz para prestar socorro às vítimas.

Dando início ao trabalho de esclarecimento dos fatos a Polícia Militar conseguiu apurar que, o homem era inquilino na chácara e que as irmãs foram até o local para que ele deixasse o imóvel, no entanto houve uma discussão, e ele atacou as duas a pauladas, sendo que elas tentaram correr mas ele as perseguiu e continuou com as pauladas. Segundo informações preliminares já existia um boletim de ocorrência registrado para que ele deixasse o local.

Após as vítimas não terem mais reação ele pegou o carro de uma delas e fugiu, até perder o controle e capotar o veículo.

Infelizmente a taxista Valeria Molina Catirce Okubi, de 46 anos não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no Hospital de Parapuã. A outra vítima foi transferida para Santa Casa de Osvaldo Cruz e seu estado é considerado grave.