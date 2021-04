Moradora de Flórida Paulista não resiste ao Covid-19 e morre aos 53 anos de idade

Uma mulher de 53 anos de idade, moradora de Flórida Paulista faleceu em decorrência da Covid-19.

Segundo informações cedidas à reportagem do jornal e site Folha Regional pela Secretaria Municipal de Saúde, a paciente estava entubada na Casa de Misericórdia de Adamantina em tratamento contra a doença, porém, não resistiu e infelizmente acabou falecendo.

Com mais este óbito, deve subir para 17 o número de vítimas fatais da doença em Flórida Paulista, já que a notificação deve ocorrer nos próximos dias.

O corpo da mulher seria transladado para outro município onde seria sepultado.



SAÚDE FAZ ALERTA

Momentos antes da postagem desta notícia, nossa reportagem falou com o secretário municipal de saúde Aguinaldo Adelino Carvalho, que reforçou o pedido para que a população mantenha o distanciamento social, cumpra as normas de prevenção e não promova aglomerações ou receba visitas fora do convívio familiar neste período de feriado e Páscoa.



POLÍCIA COM A LISTA DE INFECTADOS

As polícias Civil e Militar continuam recebendo diariamente as listas atualizadas de portadores do vírus que estão em tratamento contra a doença e que por determinação médica, devem cumprir o isolamento domiciliar ficando impedidos de circular pela cidade.

Vale destacar que comete crime contra a saúde pública aquele que estando infectado quebra as normas de isolamento, podendo ser processado.

A Promotoria de Justiça de Flórida Paulista também está “de olho” em quem quebra o isolamento.