FLÓRIDA: Corpo da pastora vítima da Covid-19 é sepultado em Araçatuba e esposo faz alerta

O corpo da pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular de Flórida Paulista, Márcia Aurélia Zagato Lelis, 53 anos de idade, foi sepultado na tarde de ontem (2) em Araçatuba.

Ela morreu em decorrência da Covid-19, após passar 11 dias internada sendo quatro na Santa Casa de Flórida Paulista e sete dias na Santa Casa de Adamantina.

Bastante abalado pela perda da esposa, o pastor Jorge, esposo de Márcia, falou na manhã deste sábado com a reportagem do jornal e site Folha Regional.

Ele agradeceu todas as mensagens de carinho e as manifestações de pesar dos fiéis da Igreja do Evangelho Quadrangular, demais denominações de Flórida Paulista e região, amigos católicos e da população em geral que se uniu em oração pela recuperação da saúde da sua esposa que infelizmente perdeu a batalha para a Covid-19, mas que ganhou o reino de Deus.



“A Márcia era um ser humano espetacular. Cumpriu fiel e retamente as vontades de Deus e tenho certeza que receberá a coroa da vitória da vida sobre a morte por ter sido uma mulher digna, honrada, honesta, compromissada em ganhar almas para o Senhor que sempre honrou à Deus”, falou bastante emocionado o pastor Jorge.

Márcia deixa dois filhos, e quatro netos. Era casada há 34 anos e há 6 anos junto do esposo estava na direção da igreja em Flórida Paulista onde fez inúmeros amigos.



ALERTA PARA A POPULAÇÃO DE FLÓRIDA PAULISTA E REGIÃO

O pastor Jorge aproveitou a abertura do jornal e site Folha Regional, amplo canal de comunicação, para fazer o alerta para a população de Flórida Paulista e região sobre os cuidados e a prevenção ao Covid-19.



“Minha esposa não tinha nenhuma doença ou comorbidade. Não sabemos de onde a doença veio e chegou ao nosso lar e por isso é importante que as pessoas mantenham o distanciamento e o isolamento social; usem máscara; álcool em gel e evitem aglomerações. Nós fizemos tudo isso e mesmo assim fomos atingidos da forma mais trágica que a doença costuma atacar”, destacou Jorge.

O líder evangélico ainda frisou a importância de procurar ajuda médica e seguir todos os protocolos estabelecidos assim que surgem os primeiros sintomas, além de ter a ciência de que todos os medicamentos, cuidados e demais ações no combate ao vírus durante o tratamento estejam sendo realizados de forma correta.