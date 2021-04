FLÓRIDA: Números da Covid-19 continuam em queda e 720 pessoas estão curadas

Secretário de Saúde atribui a colaboração da população e ações preventivas como fatores primordiais para os resultados

Os números da Covid-19 continuam em queda em Flórida Paulista, o que tem deixado a Secretaria Municipal de Saúde bastante otimista e demonstrado que o município caminha no rumo certo para zerar, ou pelo menos minimizar os casos da doença.

Em conversa com a nossa reportagem, o secretário municipal de saúde Aguinaldo Adelino Carvalho, atribuiu a colaboração da população e as ações preventivas como fatores primordiais para que tais resultados fossem alcançados.

“Se todos continuarem fazendo a sua parte, muito em breve teremos uma queda ainda mais significativa no número de casos no nosso município e com certeza o cenário será outro”, destacou o secretário.

Os números da Covid-19 em Flórida Paulista foram atualizados e divulgados neste domingo (4).

A Folha Regional elaborou um gráfico com os números da doença no município, confira abaixo: