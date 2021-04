Agnaldo Timóteo foi internado dois dias após tomar a 2ª dose da vacina

Agnaldo Timóteo, de 84 anos , morreu no sábado após complicações da Covid-19. O cantor, que estava internado desde o dia 17 de março, tinha tomado a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus (Sars-coV-2) dois dias antes de ser hospitalizado no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo Timotinho, sobrinho de Agnaldo Timóteo , contou ao jornal Extra, a primeira dose de imunizante foi dada a ele no dia 15 de fevereiro, e a segunda, no dia 15 de março.

Evitando especulações sobre a eficácia em relação ao antígeno, em seu próprio site, o Instituto Butantan esclarece que é possível se contaminar após a imunização e que, mesmo após receber a segunda dose, são necessárias algumas semanas até atingir a imunidade.

“Algumas pessoas podem ainda ter a doença ou a infecção mesmo tendo sido vacinadas, mas poderão ter uma forma menos grave da doença em função desta vacinação”, diz o Butantan.