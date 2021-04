Iniciada a imunização de policiais e demais forças de segurança da região

A campanha para imunização dos profissionais das Forças de Segurança iniciou hoje (05) e irá até dia 12 de abril. Nesta etapa, a vacina será destinada àqueles que estão na ativa e não se estende para familiares, aposentados ou outras pessoas que não atendam esta condição. Um dos requisitos para a imunização do profissional é o pré-cadastro no site vacina já. Na sequência, foram realizados os agendamentos com horário para que todos fossem atendidos dentro das medidas sanitárias, evitando aglomerações, uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

Os primeiros policiais militares foram a Cb PM Luzinete, Cabo PM Domingos da Silva, as policiais civis Joelma e Sandra.

A campanha está contando com a parceria do Gabinete de Vigilância Epidemiológica, Secretaria Municipal de Saúde e alunos do curso de Enfermagem da Fundec de Dracena.

Os profissionais da segurança se uniram voluntariamente e durante a campanha de imunização estarão sendo realizadas doações de alimentos não perecíveis, que posteriormente será entregue ao Fundo de Solidariedade para doações.