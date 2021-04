LUCÉLIA: Prédio de antigo “Lar de Menores” é destruído por incêndio

O Corpo de Bombeiros de Adamantina teve muito trabalho para controlar um incêndio em um prédio pertencente à prefeitura de Lucélia, na noite deste domingo (04).

O local conhecido como antigo Lar de Menores, guardava em seu interior vários materiais natalinos utilizados para enfeitar a cidade no final do ano, os quais foram todos destruídos.

Segundo um funcionário da prefeitura que esteve no local, uma área do prédio é utilizada pelo Centro de Zoonose do município, que também foi destruído pelas chamas.

Na área que pertence à zoonose, as chamas atingiram alguns freezers que armazenava corpos de animais mortes e congelados que seriam recolhidos por uma empresa terceirizada.

A causa do incêndio será apurada pela Polícia Civil de Lucélia.

Apoiaram a ocorrência caminhões tanque do município, da Usina Bio Energia e também o Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz.