ADAMANTINA: Prefeitura adquire rolo compactador de asfalto

Máquina é usada nos serviços de tapa buraco e pavimentação com o objetivo de aumentar a durabilidade do serviço executado

Com o objetivo de renovar a frota de máquinas usadas nos serviços de tapa buraco e pavimentação que são executados no município, a Prefeitura de Adamantina adquiriu um rolo compactador de asfalto.

O equipamento que custou R$ 327mil foi adquirido com recursos próprios e já está em operação. Sua função principal é promover a compactação da massa de asfalto que é empregada no tapa buracos e/ou na pavimentação.

O uso do rolo compactador é necessário, porque a ausência da compactação faz com que a massa asfáltica fique porosa, resultando em um asfalto com menor durabilidade.

Segundo o secretário de obras, Welington Zerbini, o equipamento antigo era do ano de 1986 e já apresentava vários problemas além da dificuldade de encontrar peças para a substituição. A máquina que era destinada ao serviço, passará por manutenção e será usada para promover a compactação de terra.

“O rolo compactador novo vai ajudar muito nos serviços executados no município e automaticamente vai diminuir os riscos para os funcionários”, finaliza.