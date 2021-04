Governo de SP anuncia calendário de vacinação para pessoas a partir de 65 anos

O governo de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (7), mais uma etapa do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. Idosos com 67 anos poderão ser imunizados contra a doença a partir do dia 14 de abril. Já idosos de 65 e 66 anos poderão se dirigir aos postos de vacinação a partir do dia 21 de abril.

A faixa etária de pessoas de 65 e 66 anos terá cerca de 760 mil pessoas beneficiadas com a imunização. Já os idosos com 67 anos somam cerca de 350 mil pessoas.

Desde a última sexta-feira (2), idosos de 68 anos podem receber a primeira dose do imunizante nas unidades de saúde de todo o estado.

Mais cedo, o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, afirmou que um estudo preliminar aponta que a mortalidade em idosos por Covid-19 que têm a partir de 90 anos caiu pela metade com a vacinação no estado. A imunização desse público com a primeira dose – 206 mil pessoas – teve início no dia 5 de fevereiro.