Butantan suspende temporariamente produção da CoronaVac por falta de insumos

O Instituto Butantan suspendeu temporariamente a produção da vacina CoronaVac — produzida em parceria com o instituto Sinovac Biotech, da China — por falta de insumos . As informações são da CNN Brasil.

O Butantan aguardava a chegada de um novo lote do IFA (ingrediente farmacêutico ativo) que vem da China para o próximo dia 9, mas o país decidiu incrementar a vacinação local, já que há fila para vacinação em Pequim, e enviará os insumos apenas no dia 15.

O Butantan ainda vai seguir com a entrega de vacinas na próxima semana, já que possui 2,5 milhões de doses já prontas para envio aos estados e municípios.

O instituto enviou nota à imprensa informando que, apesar do atraso no envio dos insumos, vai cumprir seus compromissos estabelecidos em contrato com o Ministério da Saúde:

Todas as doses provenientes do IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) recebido da China já foram envasadas. Neste momento, cerca de 2,5 milhões de vacinas encontram-se em processo de inspeção de controle de qualidade – parte integrante do processo produtivo – para serem entregues na semana que vem ao Programa Nacional de Imunizações. Desde janeiro o Butantan já entregou 38,2 milhões de doses da vacina ao país. Com uma nova remessa de IFA, prevista para a próxima semana, será possível integralizar todas as 46 milhões de doses referentes ao primeiro contrato com o Ministério da Saúde até o dia 30 de abril.