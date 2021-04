FLÓRIDA: Notícia falsa de que Dr. Max estaria em estado grave e que “cidade será fechada” circula em grupos de WhatsApp

Um áudio falso circula pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, propagando que o médico floridense Dr. Max Grison teria sido transferido para Marília após ser constatado com Covid-19 e que a cidade estaria infestada pelo vírus da doença, tendo inclusive uma determinação da Vigilância Epidemiológica Estadual para que “a cidade fosse inteiramente fechada por 15 dias”.

Com o intuito de combater a propagação de falsas notícias, o Núcleo de Jornalismo do Grupo Folha Regional – (Jornal TV e Site), apurou que todas as informações são falsas e traz à público a realidade dos fatos.



DR. MAX ESTÁ BEM

Segundo apurado pelos nossos repórteres junto à família de Dr. Max, o médico está bem e segue com resultados positivos ao tratamento contra a Covid-19 e já tem expectativa de alta.



VIGILÂNCIA MANDA FECHAR CIDADE E CASOS DE COVID SÃO CONSTATADOS NO COMÉRCIO

Na tarde desta quinta-feira (8), nossa equipe de jornalismo também esteve com os técnicos da Vigilância Epidemiológica de Marília que realizaram o trabalho de fiscalização e orientação no comércio local.

Foram checados pontos de aglomerações e se somente as empresas tidas como essenciais estariam funcionando.



Portanto, não procedem as informações espalhadas pela cidade.

Combata as falsas notícias você também. Cheque a fonte e só passe para a frente se for real.

O Grupo Folha Regional repudia o “fake news”.