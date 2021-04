MARIÁPOLIS: Prefeitura realiza entrega de Páscoa para os atendidos do CRAS e Projeto “Raios de Sol”

A Prefeitura Municipal de Mariápolis, através da Secretaria de Assistência Social, realizou a entrega de caixas de bombons e ovos de páscoa aos atendidos pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Projeto “Raios de Sol”.

Para estar ainda mais próximo de seus usuários, o CRAS e o Projeto “Raios de Sol” vinculados à Secretaria de Assistência Social celebraram a Páscoa, com a entrega de 293 caixas de bombons para os beneficiários do CRAS e 72 ovos de páscoa para as crianças atendidas pelo Projeto “Raios de Sol”, favorecendo nesse período de isolamento social, o fortalecimento dos vínculos familiares.

De acordo com a Secretária Municipal de Assistência Social, Cibele Kimura, a alegria dos atendidos ao receber os mimos de Páscoa, é sem dúvidas, uma motivação a mais, para que possamos mesmo nesse momento tão complicado, trabalhar com ainda mais foco e amor ao próximo.

Com o agravamento da pandemia neste ano, o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social, seguem com os atendimentos de forma remota, e em casos necessários com o atendimento presencial e visitas em domicílio; telefone para contato: (18) 3586 1191.