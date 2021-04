SOJA: Junqueirópolis e região devem registrar aumento de produção nos próximos anos

O diretor da pasta de Comércio Indústria e Agronegócios da Prefeitura de Junqueirópolis, Josemar de Souza (Nego), em companhia do Agrônomo Edson Kawano (Taka) estiveram visitando a lavoura do Eduardo Paiva, produtor de soja em Junqueirópolis e região.

A produção de soja na região tem potencial para crescer nos próximos anos, foi o que disse o produtor rural Eduardo Paiva, um dos pioneiros que acredita no plantio da soja no solo Junqueiropolense, estando no segundo ano de produção.

Na visita Nego e Taca puderam acompanhar a colheita da soja sendo feita em uma área de 67 hectares na fazenda São José, na divisa de Junqueirópolis com Irapuru, que segundo o proprietário com resultados satisfatórios de rentabilidade de grãos colhidos.