FLÓRIDA: Família Cardoso faz doação de recursos para a Santa Casa comprar oxigênio

A Família Cardoso de Flórida Paulista realizou na tarde desta quinta-feira (8), a doação de recursos financeiros para que a Santa Casa realize a compra de cilindros de oxigênio de uso hospitalar aos pacientes em tratamento da Covid-19 atendidos pela unidade de saúde.

A iniciativa do empresário Evandro Cardoso (Auto Posto Cardoso), contou com a ajuda voluntária e pedido do floridense Júlio César Rodrigues.

Um cheque no valor de R$ 1.500,00 foi entregue para a diretoria da Santa Casa de Misericórdia que destacou a importância da doação neste momento crítico que o município enfrenta no combate ao Coronavírus.

A diretoria da Santa Casa aproveitou a oportunidade para agradecer esta e as demais doações recebidas da comunidade floridense e de toda a região, bem como o apoio da Prefeitura Municipal.