FLÓRIDA: Saúde inicia na segunda vacinação contra a gripe

A Secretaria de Saúde de Flórida Paulista, inicia na segunda-feira (12), a Campanha de Vacinação contra a gripe em Flórida Paulista.

Em Flórida Paulista, todas as unidades estarão disponíveis como ponto de vacinação. Ao todo, segundo a pasta, espera-se que mais de 330 pessoas sejam vacinadas.

De acordo com o Ministério da Saúde, o processo de imunização contra a influenza deve se estender até 9 de julho.

A prioridade neste primeiro mês será dada às crianças de seis meses e até menores seis anos de idade, gestantes, puérperas – pessoas que tiveram filho há pouco tempo e trabalhadores de saúde.

Intervalo entre vacinas

Em paralelo com a vacinação contra a Covid-19, aqueles que fizerem parte do público-alvo das duas campanhas devem dar prioridade à vacina contra a covid-19, de acordo com a pasta. Após a aplicação, é importante que o paciente agende a vacina contra a gripe para depois de um intervalo mínimo de duas semanas. Isso porque os dois imunizantes são considerados essenciais para impedir complicações respiratórias e proteger toda a comunidade de riscos à saúde.