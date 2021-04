Polícia Civil acaba com “biqueira de droga” e prende homem

A Polícia Civil, por intermédio das Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE) de Dracena, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (9), um homem de 33 anos, pela prática de tráfico de drogas. A prisão ocorreu na residência do suspeito, localizada na Vila Barros.

Após diligencias, visando apuração de ponto de tráfico, agentes das Unidades Especializadas prenderam um homem que mantinha em suas vestes, seis pedras de crack, embalada para venda. Ainda em poder do acusado foi encontrado a quantia de 100 reais, formada por notas de menor valor.

A ação ocorreu quando os agentes monitoravam o local e perceberam a chegada de um indivíduo para aquisição de entorpecentes com o investigado. Os policiais civis observaram que o possível comprador entregou certa quantidade em dinheiro para o suspeito, e em seguida recebeu algo em troca, aparentando ser droga.

Atitude, que fez com que os policiais se aproximassem do portão do imóvel, que permaneceu aberto, quando então sentiram forte odor característico de crack. Diante das fundadas suspeitas adentraram no quintal e se depararam com aquele indivíduo visto anteriormente efetuando o que parecia ser compra de droga. O indivíduo havia terminado de consumir uma porção de crack em um cachimbo artesanal.

No interior da casa, ainda haviam duas pessoas, uma mulher que diz ser amasia do homem que foi preso e um outro homem.

O imóvel apresentava ausência de total condições de higiene, havendo vários papelotes vazios em diferentes pontos da casa, denotando que aquele ambiente era usado para consumo drogas.

Diante das provas colhidas no local foi dada voz de prisão em flagrante ao homem que vendeu a droga, sendo conduzido até a sede da Unidade Especializada, onde foi ratificada a voz de prisão pela Autoridade Policial competente. E após, o término dos procedimentos de Polícia Judiciária o autuado foi custodiado a uma cela na cadeia ficando à disposição da Justiça e aguardará pela Audiência de Custódia.

O acusado já possuí diversos antecedentes criminais pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, furto e receptação, e ele havia ganho o direito de progressão de pena para regime aberto em novembro 2020.





Os demais envolvidos foram ouvidos e liberados. Quanto ao dependente químico que foi surpreendido no local comprando droga assinou um Termo Circunstanciado para apuração do delito de posse drogas para consumo.

O IC compareceu ao local dos fatos para elaborar um laudo pericial relacionado às condições de higiene da casa e sobre o suposto ponto de drogas.

Denúncias anônimas e informações sobre pontos de tráfico de drogas podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181, pelo fone (18) 3821 3753, da Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes. O sigilo e o anonimato são garantidos.