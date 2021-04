Corinthians derrota Guarani por 1 a 0 no Brinco de Ouro

O Corinthians derrotou o Guarani por 1 a 0, neste domingo (11) no estádio Brinco de Ouro, e manteve a liderança do Grupo A no Campeonato Paulista com 16 pontos. A vitória do Timão foi obtida graças a um garoto, Cauê, de apenas 18 anos.

O time do Parque São Jorge não fez uma boa apresentação, mas alcançou a vitória que lhe garantiu a invencibilidade na competição (com 4 vitórias e 2 empates). E o triunfo foi garantido apenas no segundo tempo, graças ao oportunismo do garoto Cauê.

Aos 27 minutos da etapa final, Léo Natel cruza e o goleiro Gabriel erra ao tentar afastar o perigo. Mas a bola bate na trave e fica livre para o atacante de 18 anos marcar o gol da vitória.