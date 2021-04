FLÓRIDA: Acidente deixa casal ferido

Um acidente ocorrido por volta das 13h45 desta segunda-feira (12), na Avenida Presidente Vargas, próximo ao Terminal Rodoviário em Flórida Paulista deixou um casal ferido.

Eles estavam em uma moto que por motivos que serão esclarecidos pela Polícia Científica, envolveu-se na colisão contra a traseira de um veículo GM Montana que estava estacionado em uma vaga de 45º em frente ao Escritório Cruzeiro do Sul.

A condutora da Montana contou aos policiais que havia estacionado no local e que retirou o veículo para coloca-lo adequadamente na vaga, uma vez que ficou muito próximo de outro carro.



Ao realizar a manobra, houve a colisão e o casal foi projetado ao solo.

As vítimas sofreram ferimentos e escoriações, receberam os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros de Adamantina que as encaminhou para a Santa Casa de Misericórdia. Uma ambulância da Prefeitura auxiliou no suporte e transporte dos feridos.

Apesar do susto, a condutora do veículo não sofreu ferimentos. Foram registrados danos nos dois veículos envolvidos.

A Polícia Militar trabalha na elaboração do boletim de ocorrência de acidente de trânsito com vítima.